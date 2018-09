13. September 2018, 18:50 Uhr Ungarn Orbán wittert "Betrug"

Ungarn gibt sich wegen des Votum des EU-Parlaments empört, ein Sanktionsverfahren gegen das Land einzuleiten. Medien, die der regierenden Fidesz-Partei nahestehen, haben schon einen Schuldigen ausgemacht.

Von Peter Münch , Wien

Es war ein lauter Warnruf, den die Abgeordneten des EU-Parlaments an die ungarische Regierung richteten, als sie am Mittwoch mehrheitlich für die Einleitung eines Sanktionsverfahrens stimmten - wegen dauernder Verstöße gegen die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Doch lauter noch als der Ruf aus Straßburg schallt nun das Echo aus Budapest, wo von einer "Schande" die Rede ist und von "Lügen", die über Ungarn verbreitet würden. Der Sprecher von Ministerpräsident Viktor Orbán twitterte sogleich, das Votum der EU-Parlamentarier sei ein "Betrug", Außenminister Péter Szijjártó sieht darin "nichts anderes als die kleinliche Rache migrationsfreundlicher Politiker". Solche Kampfeslust ist ein deutliches Indiz dafür, dass Ungarns Regierung nicht den Kopf einziehen wird. Im Gegenteil: Jetzt geht das Gefecht erst richtig los.

Denn jeder Angriff aus den Reihen der EU ist letztlich Wasser auf Orbáns Mühlen. Im heimischen Parlament kann er sich seit seinem dritten Wahlsieg in Folge auf eine komfortable Zweidrittel-Mehrheit stützen - und die Erfolge verdankt er vor allem einer Inszenierung, bei der er sich als Retter des Vaterlands und Verteidiger der christlichen Werte präsentiert. Die Bedrohung kommt demnach aus Brüssel, wo ein Netzwerk des von Orbán zum Staatsfeind Nummer eins erklärten US-Milliardärs George Soros am Werk sei. Regierungskampagnen der jüngeren Zeit trugen die plakativen Titel "Stopp Brüssel" und "Stopp Soros". Entlang dieser Linie ist es ein Leichtes, die Abstimmung im EU-Parlament als Angriff aufs ganze Land darzustellen. Es werde "die Ehre der Ungarn verletzt", hatte Orbán bei seinem Auftritt in Straßburg gewettert.

Zudem wird das Abstimmungsergebnis in Budapest als Beweis für ein abgekartetes Spiel dargestellt, weil vorher festgelegt worden war, dass bei der Auszählung die Enthaltungen nicht einberechnet werden. Tatsächlich hatten 448 Abgeordnete für die Einleitung des Artikel-7-Verfahrens gestimmt, was - bei 197 Gegenstimmen - 69 Prozent entsprach. Würde man die 48 Enthaltungen mitwerten, läge die Zustimmung jedoch unterhalb der geforderten Zweidrittel-Mehrheit. Außenminister Szijjártó kündigte an, eine Klage gegen diese "Verfälschung" zu prüfen.

Dass seine Fidesz-Partei bei dieser Abstimmung den Rückhalt eines Großteils der Fraktionsfreunde aus der Europäischen Volkspartei (EVP) verloren hat, ficht Orbán kaum an. Denn auch dafür kann sogleich das alte Erklärungsmuster herhalten - und am kuriosesten wird dies bei plötzlichen Attacken auf Österreichs Kanzler Sebastian Kurz deutlich, der sich in der Frage des Sanktionsverfahrens gegen Orbán gestellt hatte. Bislang war Kurz von Ungarns Regierung immer als Mitstreiter im Kampf gegen die Migration hofiert worden. Doch nun war plötzlich auf der Webseite der Zeitung Magyar Idök, die als Regierungsorgan gilt, ein Beitrag mit der Überschrift zu lesen: "Spielt Soros mit Kurz sein letztes Ass aus?"

In der EVP wird Orbáns Fidesz wohl so lange bleiben, wie man sie dort braucht und duldet. Szijjártó kündigte an, man wolle dafür kämpfen, sie zu "reformieren, damit die Anti-Migrationshaltung in ihr mehrheitsfähig wird". Ansonsten drohe nach der Europawahl im Mai 2019 eine Koalition von EVP, Linken, Liberalen und Grünen, die "den europäischen Kontinent mit Migranten überfluten will". Im Notfall aber hat Orbán immer noch einen Plan B: Er kann sich auf europäischer Ebene mit anderen Rechtspopulisten zusammenschließen. Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat bereits die Einladung zur Bildung einer Allianz ausgesprochen.

Einen Lichtblick immerhin sieht Ungarns Opposition im Abstimmungsergebnis aus Straßburg: Sie ruft am Samstag zu einer Demonstration in Budapest auf; Motto: "Ungarn ist mehr als Orbán". Im Aufruf heißt es: "Wir müssen zu unserer europäischen Heimat stehen."