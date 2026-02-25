Knapp sieben Wochen vor der Parlamentswahl in Ungarn verliert die Partei des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orbán an Unterstützung. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Median liegt Fidesz klar hinter der Mitte-rechts-Partei Tisza von Oppositionsführer Péter Magyar. Bei Wählern, die sich bereits entschieden haben, für wen sie am 12. April stimmen, ist der Rückstand um acht Prozentpunkte angestiegen. Fidesz kommt demnach auf 35, Tisza auf 55 Prozent. Unter Berücksichtigung der unentschiedenen Wähler landet Orbáns Partei bei 31 Prozent, Tisza erreicht 42 Prozent. Nach 16 Jahren an der Macht muss Orbán damit um seine Wiederwahl fürchten. In der EU würde dies erhebliche Folgen haben. Orbán ist in der EU ein enger Mitstreiter von US-Präsident Donald Trump und zugleich der prominenteste Kritiker der Staatengemeinschaft. Derzeit blockiert er einen 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine.