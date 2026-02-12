Zum Hauptinhalt springen

Ungarn„Selbst bei einem Putzjob kommt es auf politische Loyalität an“

Viktor Orbán (Porträt auf dem T-Shirt) hat viele Fans, doch in Umfragen liegt seine Partei derzeit deutlich hinter der Tisza-Partei des Oppositionellen Péter Magyar.
Viktor Orbán (Porträt auf dem T-Shirt) hat viele Fans, doch in Umfragen liegt seine Partei derzeit deutlich hinter der Tisza-Partei des Oppositionellen Péter Magyar. (Foto: Marton Monus/REUTERS)

Ungarns Premier Orbán braucht die Wähler auf dem Land, um die Parlamentswahl im April zu gewinnen. Wo jeder jeden kennt, ist es besonders leicht, Menschen einzuschüchtern.

Von Verena Mayer, Wien

Als Milán Ruzsics im Januar zur Polizei bestellt wurde, um als Zeuge auszusagen, ahnte er nichts Böses. Doch auf dem Kommissariat von Zalaegerszeg, erzählt Ruzsics, sei er zusammen mit hundert anderen Menschen in einen großen Raum gebracht worden. Man teilte den Leuten mit, dass die Polizei wegen Wahlbetrugs ermittle, und legte ihnen Unterschriftenlisten von der Kommunalwahl 2024 vor, mit denen eine Nichtregierungsorganisation unterstützt wurde.

