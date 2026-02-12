Als Milán Ruzsics im Januar zur Polizei bestellt wurde, um als Zeuge auszusagen, ahnte er nichts Böses. Doch auf dem Kommissariat von Zalaegerszeg, erzählt Ruzsics, sei er zusammen mit hundert anderen Menschen in einen großen Raum gebracht worden. Man teilte den Leuten mit, dass die Polizei wegen Wahlbetrugs ermittle, und legte ihnen Unterschriftenlisten von der Kommunalwahl 2024 vor, mit denen eine Nichtregierungsorganisation unterstützt wurde.