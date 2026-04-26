Der scheidende ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat nach der verlorenen Parlamentswahl vor zwei Wochen angekündigt, sein Abgeordnetenmandat nicht annehmen zu wollen. „Ich werde jetzt nicht im Parlament gebraucht, sondern bei der Neuaufstellung des nationalen Lagers“, sagte Orbán in einem Video, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

Orbáns bisher regierende rechtspopulistische Fidesz-Partei hatte bei der Parlamentswahl am 12. April lediglich 52 von 199 Mandaten gewonnen und muss damit in die Opposition gehen. Der Wahlsieger, die bürgerliche Tisza-Partei von Peter Magyar, kam auf 141 Mandate und verfügt über eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit.

Orbán regierte 16 Jahre lang zunehmend autoritär über das mitteleuropäische EU-Land. In der EU galt er als der am meisten kremlfreundliche Regierungschef, der mit seinen Vetos häufig Sanktionen gegen Russland und Hilfen für die Ukraine blockierte.

Der scheidende Regierungschef war bei der Wahl am 12. April als Spitzenkandidat seiner Partei ins Rennen gegangen. Seinen Verzicht auf das Abgeordnetenmandat interpretieren Beobachter dahin gehend, dass sich Orbán nach der krachenden Wahlniederlage des Fidesz darauf konzentriert, seine unumschränkte Macht als Vorsitzender der künftigen Oppositionspartei zu behalten.



In seiner Facebook-Erklärung kündigte Orbán einen Fidesz-Parteitag im Juni an, bei dem die Spitzengremien neu gewählt werden sollen. Er stehe erneut für den Vorsitz zur Verfügung, wenn ihm der Parteitag das Vertrauen ausspreche, fügte er hinzu.