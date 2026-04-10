Polen und Ungarn seien „zwei Brüder“, sagte kürzlich der polnische Präsident Karol Nawrocki, als er seinen ungarischen Amtskollegen Tamás Sulyok traf. Nawrocki rühmte die „heldenhaften Nationen“ und die jahrhundertealte enge Verbindung der Länder. Diese könne durch „kurzfristige politische Turbulenzen“ nicht beeinträchtigt werden. Damit meinte Nawrocki wohl die unterschiedliche Haltung zu Russland, das für Polen eine „immerwährende Bedrohung“ sei. Ungarn aber sei ein „ewiger Freund“. „Wir Polen lieben die Ungarn“, sagte Nawrocki anlässlich des Tages der polnisch-ungarischen Freundschaft im südpolnischen Przemyśl. Kurz darauf reiste Nawrocki nach Budapest, wo er den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán traf, der am 12. April mit seiner Fidesz-Partei die Parlamentswahl gewinnen möchte.