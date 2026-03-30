Lőrinc Mészáros ist ein Mann, der sich, so er denn mal in der Öffentlichkeit spricht, gern heimatverbunden gibt. Was nicht heißt, dass er nicht gern hin und wieder Ausflüge zu reizvollen Zielen außerhalb Ungarns unternähme.
UngarnWie Viktor Orbán seine Vertrauten reich macht
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Ungarns Premier hat ein System aufgebaut, in dem bestimmte Geschäftsleute mit öffentlichen Aufträgen Geld scheffeln können. Auch wenn Orbán die kommende Wahl verliert, könnte die Vetternwirtschaft weitergehen.
Von Tobias Zick
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