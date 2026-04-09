Mit der Wahl an diesem Sonntag entscheiden die Ungarn über Schicksale. Zuerst über das ihres Ministerpräsidenten Viktor Orbán, dienstältester Regierungschef in der EU, Galionsfigur der europäischen Rechtspopulisten, bisweilen Wladimir Putins wichtigster Gehilfe in Europa.
Wahl in UngarOrbán, Magyar und der Machtkampf um die EU-Milliarden
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Die Wahl in Ungarn ist auch wichtig für das Schicksal der Ukraine: Nach einem Regierungswechsel könnten die 90 Milliarden Euro der EU wohl endlich fließen, auf die Kiew sehnlichst wartet. Aber kommt das Geld schnell genug?
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
Wahl in Ungarn:„Wir wollen, dass diese Scheiße endlich vorbei ist“
Seit sechzehn Jahren regiert Viktor Orbán Ungarn, aber er wirkt angeschlagen. Das Problem ist nur, selbst wenn er die Wahl am Sonntag verlieren sollte, ist nicht sicher, ob ein Systemwechsel in einer derart ausgehöhlten Demokratie noch möglich wäre.
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