In Ungarn hat Orban-Herausforderer Peter Magyar seine Beliebtheitswerte weiter gesteigert. Wären am nächsten Sonntag Wahlen, würden 47 Prozent der Stimmen auf Magyars Partei für Respekt und Freiheit (Tisza) und nur 36 Prozent auf den Bund Junger Demokraten (Fidesz) von Ministerpräsidenten Viktor Orban entfallen, wie das Budapester Meinungsforschungsinstituts Median ihre im Auftrag der Wochenzeitung „hvg“ ermittelte. Vor einem Monat hatte Median die Tisza-Partei noch sieben Prozentpunkte vor dem Fidesz gesehen. Magyar war erst zu Beginn des Jahres als Kritiker und Herausforderer des Rechtspopulisten Orban hervorgetreten. Seine Tisza-Partei kam bei den Europawahlen im Juni auf Anhieb auf 30 Prozent der Stimmen. Ihre Abgeordneten sind Teil der EVP-Fraktion, der auch CDU und CSU angehören. Die nächsten Parlamentswahlen stehen in Ungarn erst im Frühjahr 2026 an.