Unmittelbar nach dem Nato-Gipfel in Washington hat Ungarns Regierungschef Viktor Orbán den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump besucht, er verließ dazu das Nato-Treffen vorzeitig. Die Reise bald nach Orbáns Treffen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping dürfte westliche Verbündete weiter frustrieren. Ungarn hat seit Juli für sechs Monate Jahr turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft. Ein EU-Sprecher machte erneut klar, dass Orbán nicht im Namen der EU unterwegs sei. Dieser veröffentlichte auf der Plattform X ein Foto von dem Treffen in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida am Donnerstagabend (Ortszeit) und schrieb: „Wir haben über Wege zum #Frieden diskutiert. Die gute Nachricht des Tages: Er wird es lösen!“ Orbán dürfte sich auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beziehen. Er hatte Trump zuvor schon zweimal besucht, war aber noch nie im Weißen Haus, seit Präsident Joe Biden regiert.