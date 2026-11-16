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UngarnPéter Magyar, Jäger des verlorenen Schatzes

Lesezeit: 5 Min.

Ministerpräsident Magyar legt großen Wert darauf, dass Ungarn wieder als gleichwertig im Kreis der 27 EU-Staaten anerkannt wird.
Ministerpräsident Magyar legt großen Wert darauf, dass Ungarn wieder als gleichwertig im Kreis der 27 EU-Staaten anerkannt wird.
Foto: JOHN THYS/via REUTERS

Die neue ungarische Regierung holt sich mit ihren Reformen im Eiltempo viel Geld und Reputation aus Brüssel zurück. Aber hat sie das wirklich verdient?

Von Jan Diesteldorf, Josef Kelnberger und Verena Mayer, Brüssel/ München/ Budapest

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Ein Mann mit heller Hose und brauner Jacke steigt aus einem Polizeiauto. Er trägt Handschellen und sieht Viktor Orbán ziemlich ähnlich. Beides ist kein Zufall. Es ist Orbáns jüngerer Bruder Áron, und er wird vor ein Budapester Gericht gebracht. Er soll Schengen-Visa für vietnamesische Gastarbeiter besorgt und dafür Geld bekommen haben. Möglich war der schwunghafte Visa-Handel offenbar durch familiäre Beziehungen.

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Eigentlich wollen der deutsche Kanzler und Ungarns Ministerpräsident nach Jahren der Orbán-Herrschaft die wiedergewonnene Freundschaft feiern. Doch es gibt ein Problem.

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