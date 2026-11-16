Die neue ungarische Regierung holt sich mit ihren Reformen im Eiltempo viel Geld und Reputation aus Brüssel zurück. Aber hat sie das wirklich verdient?

Ein Mann mit heller Hose und brauner Jacke steigt aus einem Polizeiauto. Er trägt Handschellen und sieht Viktor Orbán ziemlich ähnlich. Beides ist kein Zufall. Es ist Orbáns jüngerer Bruder Áron, und er wird vor ein Budapester Gericht gebracht. Er soll Schengen-Visa für vietnamesische Gastarbeiter besorgt und dafür Geld bekommen haben. Möglich war der schwunghafte Visa-Handel offenbar durch familiäre Beziehungen.