Haben die Ungarn wirklich die Populisten besiegt? Márton Gergely, Chefredakteur des unabhängigen Magazins HVG, über die Widersprüche Péter Magyars und sein Fremdeln damit, dass ein Teil der Gesellschaft jetzt so heiter jubelt.

Seit Viktor Orbán im April aus dem Amt gefegt wurde, blickt die Welt auf Ungarn. Wie ist dieser Machtwechsel gelungen? Lässt sich eine Demokratie reparieren, die 16 Jahre lang beschädigt wurde? Und wie macht sich eigentlich der neue Ministerpräsident Péter Magyar? Fragen an Márton Gergely. Der 50-Jährige ist nicht nur Chefredakteur des Magazins HVG, dessen Redaktion eine der letzten unabhängigen des Landes war, sondern auch eine Art Cheferklärer der ungarischen Verhältnisse.