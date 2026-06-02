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UngarnGreift Magyar zu den gleichen Mitteln wie Orbán?

Lesezeit: 4 Min.

Premierminister Péter Magyar (links) betrachtet Präsident Tamás Sulyok als einen Handlanger der abgewählten Fidesz-Partei.
Premierminister Péter Magyar (links) betrachtet Präsident Tamás Sulyok als einen Handlanger der abgewählten Fidesz-Partei. Szilard Koszticsak/AP

Ungarns Regierungschef Magyar will Staatspräsident Sulyok aus dem Amt jagen, weil dieser den antidemokratischen Kurs seines Vorgängers geduldet habe. Der Machtkampf ist eröffnet.

Von Cathrin Kahlweit, Berlin

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Die Frist war am 31. Mai abgelaufen: Bis Mitternacht hatte der ungarische Präsident Tamás Sulyok Zeit, aus freien Stücken sein Amt niederzulegen. Ansonsten – so hatte es der neue Ministerpräsident, Péter Magyar, bereits im Wahlkampf angekündigt – werde das Staatsoberhaupt notfalls seines Amtes enthoben. Die Autorität des Amtes, so hatte der im April mit großer Mehrheit gewählte Politiker argumentiert, müsse wiederhergestellt werden und der nächste Staatspräsident ein echter Vertreter aller Ungarn sein, nicht nur ein Handlanger der abgewählten Fidesz-Partei und von Ex-Premier Viktor Orbán.

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SZ PlusVon Tobias Zick

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