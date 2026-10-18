Zum Hauptinhalt springen

Machtwechsel in UngarnDer perfekte Sturm

Lesezeit: 3 Min.

16 Jahre nach der Regierungsüberahme durch Fidesz tritt im Mai 2026 der designierte neue Ministerpräsident Péter Magyar vor dem Parlamentsgebäude vors Volk.
16 Jahre nach der Regierungsüberahme durch Fidesz tritt im Mai 2026 der designierte neue Ministerpräsident Péter Magyar vor dem Parlamentsgebäude vors Volk.
Ferenc Isza/AFP

Der Kommunikationsberater Gergő Papp seziert die Mechanismen des Machtwechsels in Ungarn und erklärt, wie Péter Magyar Viktor Orbán besiegte. Doch die Strategie Magyars ließe sich auch für andere Ziele nutzen.

Rezension von Verena Mayer

SZ bei Google bevorzugen

„Die größten politischen Wendepunkte“, schreibt der Politstratege Gergő Papp, „beginnen oft mit einer einzigen klaren Szene.“ In Ungarn war dies der Facebook-Post, den Péter Magyar im Februar 2024 absetzte. Darin schrieb er, dass er lange an ein „nationales, souveränes, bürgerliches Ungarn“ geglaubt habe. An das Ungarn von Viktor Orbán. Aber nun sei ihm klar geworden, dass es den Mächtigen in diesem Ungarn nur darum gehe, ihren Einfluss abzusichern und gewaltige Vermögen einzustecken. Kaum jemand wusste damals, wer dieser Magyar war. Die meisten kannten ihn höchstens als den Ex-Mann von Orbáns Justizministerin Judit Varga, der von der Fidesz-Partei ebenfalls ein hübsches Pöstchen als Behördenleiter bekommen hatte. Und doch wurde dieser Facebook-Eintrag zur Initialzündung für einen der bemerkenswertesten Systemwechsel der jüngsten europäischen Geschichte.

Zur SZ-Startseite

Der ungarische Autor Márió Z. Nemes
:„Orbán ist weg, aber du bist noch im Stockholm-Syndrom“

Was haben Plüschaffen mit Viktor Orbán zu tun? Der ungarische Schriftsteller Márió Z. Nemes findet da so manche Verbindung – und sieht auch die politische Entwicklung in Deutschland mit Sorge.

SZ PlusVon Sophie-Marie Ahnefeld

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite