„Die größten politischen Wendepunkte“, schreibt der Politstratege Gergő Papp, „beginnen oft mit einer einzigen klaren Szene.“ In Ungarn war dies der Facebook-Post, den Péter Magyar im Februar 2024 absetzte. Darin schrieb er, dass er lange an ein „nationales, souveränes, bürgerliches Ungarn“ geglaubt habe. An das Ungarn von Viktor Orbán. Aber nun sei ihm klar geworden, dass es den Mächtigen in diesem Ungarn nur darum gehe, ihren Einfluss abzusichern und gewaltige Vermögen einzustecken. Kaum jemand wusste damals, wer dieser Magyar war. Die meisten kannten ihn höchstens als den Ex-Mann von Orbáns Justizministerin Judit Varga, der von der Fidesz-Partei ebenfalls ein hübsches Pöstchen als Behördenleiter bekommen hatte. Und doch wurde dieser Facebook-Eintrag zur Initialzündung für einen der bemerkenswertesten Systemwechsel der jüngsten europäischen Geschichte.