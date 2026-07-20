Premier Magyar will die Schach-Olympiasiegerin Judit Polgár zum Staatsoberhaupt machen. Den bisherigen Präsidenten hat er per Verfassungsänderung und mit einer Drohung aus dem Amt gedrängt.

Judit Polgár, mehrfache Schach-Olympiasiegerin, soll Staatspräsidentin Ungarns werden. Premier Péter Magyar, der die gesamte Führung des Landes nicht nur politisch, sondern auch kulturell runderneuern will, kündigte am Sonntag per Facebook-Post an, er wolle sich an diesem Montag mit Polgár treffen und sie bitten, die Nominierung anzunehmen und ihm auf die Weise eine „große Ehre“ zu erweisen.