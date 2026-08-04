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Ungarns neue Regierung„Wir streben eine pragmatische Beziehung zu Moskau an“

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Anita Orbán ist Außenministerin Ungarns. Ihre Regierung will „ein System abbauen, das mindestens ein Jahrzehnt lang von Staatskaperung geprägt war“.
Anita Orbán ist Außenministerin Ungarns. Ihre Regierung will „ein System abbauen, das mindestens ein Jahrzehnt lang von Staatskaperung geprägt war“. Daniel Vogl/dpa

Wie kann man Ungarn wieder zu einer rechtsstaatlichen, prowestlichen Demokratie machen? Vizeregierungschefin Anita Orbán über die Rückabwicklung von 16 Jahren Fidesz-Herrschaft und den Umgang mit Russland.

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Ungarns neue Regierung hat sich viel vorgenommen: Das Land außenpolitisch wieder stärker gen Westen ausrichten, marode Infrastruktur erneuern. Außerdem Rechtsstaatlichkeit und demokratische Standards wiederherstellen, die unter der vorigen Regierung systematisch zurückgedrängt wurden.

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