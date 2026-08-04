Ungarn nach dem Regierungswechsel : „Ein ganzes Land wurde aus 200 Metern an die Oberfläche gerissen“

Haben die Ungarn wirklich die Populisten besiegt? Márton Gergely, Chefredakteur des unabhängigen Magazins HVG, über die Widersprüche Péter Magyars und sein Fremdeln damit, dass ein Teil der Gesellschaft jetzt so heiter jubelt.