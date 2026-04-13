Inzwischen sind knapp 99 Prozent der Stimmen ausgezählt, demnach kann die Tisza-Partei von Péter Magyar mit 138 von 199 Sitzen im ungarischen Parlament rechnen. Doch bis die Wahlkommission das offizielle Endergebnis bekannt gibt, könnte es noch bis zu drei Wochen dauern – und die Verteilung der Sitze könnte sich noch leicht ändern.