Ungarische Wähler, die sich am Montagmorgen in regierungsnahen Medien über die EU-Wahlen und die parallel angesetzten Kommunalwahlen vom Sonntag informieren wollten, wachten in einer Parallelwelt auf: Ein politischer Newcomer, der erst vor drei Monaten eine Minipartei übernommen und in den Wahlkampf eingestiegen war, hatte aus dem Stand 30 Prozent der Stimmen und damit immerhin 1,3 Millionen Wählerstimmen geholt. Im Gegensatz zu nurmehr 44 Prozent und zwei Millionen Stimmen für die Regierungspartei Fidesz.

In anderen Ländern hätten Schlagzeilen über einen Erdrutschsieg die Aufmacher dominiert. Immerhin verlor Viktor Orbáns siegesgewohnte Fidesz acht Punkte und fuhr das schwächste Ergebnis ein, das die ungarischen Nationalkonservativen in einer Wahl zum Europaparlament je holten.

Aber in allen staatsnahen Medien, und das ist die große Mehrheit, kam der Senkrechtstarter Péter Magyar in Schlagzeilen und ersten Analysen nicht vor. Dieser hatte nach Schließung der Wahllokale von einem „Waterloo“ für Fidesz gesprochen und bis in die Morgenstunden mit seinen Anhängern auf den Straßen Budapests getanzt. Stattdessen wurde der Ministerpräsident im Kreise applaudierender Parteimitglieder gezeigt und damit zitiert, dass Fidesz „beide Wahlen gewonnen“ habe. Und dass die Oppositionsparteien, die Linken und die Liberalen, „zerstört“ worden seien.

„Migration. Stopp. Gender. Stopp. Krieg. Stopp. Soros. Stopp. Brüssel. Stopp.“

Orbán hatte noch in der Nacht eine selbstbewusste Siegesrede gehalten und folgende „Botschaft“ als Ergebnis der EU-Wahl formuliert: „Migration. Stopp. Gender. Stopp. Krieg. Stopp. Soros. Stopp. Brüssel. Stopp.“ In zwei Jahren, bei den nächsten Parlamentswahlen, werde man wieder, wie gewohnt, einen haushohen Sieg einfahren.

Die Realität außerhalb der Fidesz-Welt sieht anders aus. Der Ungarnexperte Paul Lendvai betrachtet die 30 Prozent von Magyar, der als früheres Fidesz-Mitglied und Manager von staatsnahen Firmen im Februar politisch aktiv geworden war, sogar als „europäische Sensation“. Das Ergebnis der EU-Wahl in Ungarn sei eine „schallende Ohrfeige“ für Orbán, der als Ministerpräsident zuletzt 2022 wiedergewählt wurde – zumal Magyar seinen Aufstieg ohne große mediale Unterstützung und ohne Apparat, ohne viel Geld und trotz der hasserfüllten Fidesz-Propaganda geschafft habe.

Detailansicht öffnen In seiner Propaganda bleibt er der Sieger: Ministerpräsident Viktor Orbán. (Foto: Denes Erdos/AP)

Die ungarische Regierung hatte, wie der Thinktank Political Capital analysiert, unterstützt von der Fidesz nahestehenden Stiftungen, im Wahlkampf ein Vielfaches dessen für politische Werbung ausgegeben, was die insgesamt 14 Oppositionsparteien zur Verfügung hatten. 46 Prozent der Gelder wurden allein in Negativkampagnen gegen Péter Magyar investiert.

„Umso mehr ist dessen Erfolg ein echter Wendepunkt“, sagt der Autor und Journalist Lendvai. „Nun kann es einer bürgerlich-liberalen Partei, vergleichbar mit der Bürgerkoalition von Donald Tusk in Polen, gelingen, den absoluten Machtanspruch von Fidesz aufzubrechen.“ Magyars schneller und großer Erfolg sei ein eindeutiges Indiz für die aufgestaute Unzufriedenheit der Bürger mit einem korrupten, illiberalen System.

Man vergleicht Orbáns neuen Rivalen schon mit Donald Tusk

Auch der vielfach preisgekrönte Journalist Szabolcs Panyi vom Onlinemedium Direkt36 nennt das Ergebnis einen „Erdrutschsieg“ – auch wenn Viktor Orbán das negiere. Und auch er vergleicht den Erfolg von Ex-EU-Ratspräsident Tusk in Polen mit dem Einbruch von Fidesz. Obgleich Fidesz immer noch die meisten Stimmen geholt habe und 15 Punkte vor der Tisza-Partei von Magyar liege, so sei es doch nun umso unwahrscheinlicher, dass er in Brüssel oder auch nur in den Reihen der Europäischen Volkspartei (EVP) jemals wieder eine wichtige Rolle spielen werde. Die EVP hatte Fidesz wegen seiner europaskeptischen, russlandfreundlichen und autoritären Politik vor drei Jahren die Tür gewiesen; derzeit sind die nurmehr elf EU-Abgeordneten der Orbán-Partei in Brüssel fraktions- und damit heimatlos. Tisza holte aus dem Stand nicht viel weniger: Es wurden sieben Mandate im EU-Parlament.

Dennoch könnten Magyars Kampagne und seine dreißig Prozent nicht darüber hinwegtäuschen, sagt Péter Krekó, dass die Schwierigkeiten für die neue Partei erst anfingen. Krekó ist Wirtschaftswissenschaftler, Psychologe und Direktor von Political Capital in Budapest. Er forscht seit vielen Jahren über die Methoden, mit denen Orbán den Machtapparat aus- und den Staat in seinem Sinne umgebaut hat. Und er sagt voraus, dass die Tisza-Partei, die mit ihrem konservativen Programm im Wählerreservoir von Fidesz wildere, aber vorerst vor allem den anderen Oppositionsparteien Stimmen abnahm, sich jetzt gegen massive Angriffe wappnen müsse.

Nun dürften nämlich, so Krekó, „Institutionen ins Spiel kommen“, die Tisza zu unterminieren versuchten. Damit spielt er, bewusst vage, darauf an, dass den kritischen Nichtregierungaorganisationen, Oppositionsparteien und Medien nicht selten durch Finanzpolizei, Ministerien, regierungsnahe Oligarchen, rigide gesetzliche Bestimmungen wie das sogenannte Souveränitätsgesetz oder durch den Vorwurf ausländischen Agententums das Leben schwer gemacht werde. So könnten wohl auch die politischen Angriffe auf Péter Maygar als Fidesz-Aussteiger und Ex-Mann der früheren Justizministerin noch zunehmen, sagt Krekó voraus.

Zugleich aber werde, so der Politanalyst, auch der Machtkampf innerhalb der Fideszpartei zunehmen. Diese sei definitiv angeschlagen – auch wenn Orbán nach der EU-Wahl weder Einsicht noch Selbstkritik gezeigt habe. Und obwohl die Wahlkampagne, in der Fidesz sich als einzige Friedenspartei in Europa und die Opposition sowie die „Brüsseler Eliten“ als Kriegstreiber dargestellt hatte, bei der angestammten Wählerschaft durchaus noch funktioniert habe.

Unklar ist unterdessen nicht nur die weitere Entwicklung von Tisza, sondern auch die Lage in Budapest. Zwei Tage vor der Kommunalwahl hatte dort die Fidesz-Kandidatin überraschend zurückgezogen, um einen liberalen Konkurrenten des beliebten, grünen Bürgermeisters Gergely Karácsony zu unterstützen. Karácsony gewann die Auszählung nur mit etwas mehr als 300 Stimmen, sein Gegner hat eine erneute Auszählung beantragt. Orbán zeigte sich über den Coup, mit dem seine Parteifreundin Karácsony schwächte, erfreut: das sei die „einzige Chance“ gewesen, den Bürgermeister loszuwerden.