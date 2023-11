Die EU-Kommission hat am Donnerstag die Auszahlung von 900 Millionen Euro an Ungarn bewilligt. Im Gegenzug hofft man nach Angaben von EU-Vertretern, dass Ungarn weiteren EU-Hilfen für die Ukraine zustimmt. Die EU-Kommission hatte wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsverdacht Milliarden an Zahlungen an Ungarn zurückgehalten. Die Regierung von Premier Viktor Orban hatte EU-Entscheidungen blockiert, der Ukraine Wirtschaftshilfe zu gewähren und EU-Beitrittsgespräche aufzunehmen. Budapest blockiert auch einen Plan zur Verlängerung der EU-Militärhilfe in Höhe von 20 Milliarden Euro für Kiew und lehnt weitere Sanktionen gegen Russland wegen des Überfalls auf die Ukraine ab.