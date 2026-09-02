Der ungarische Regierungschef hat in erstaunlichem Tempo rechtsstaatliche Reformen eingeleitet. Nun beansprucht er viele Milliarden an Brüsseler Fördergeldern – und noch einiges mehr.

Manfred Weber steht mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar auf einem Balkon in Budapest, in einem freundlichen Gespräch, vor ihnen die beleuchtete Kettenbrücke. Das Foto vom Dienstagabend sieht ganz anders aus als die Bilder des Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), die man aus der Zeit von Viktor Orbán gewohnt war.