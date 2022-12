Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, unterwegs zu einem Gespräch auf dem EU-Gipfel in Brüssel.

In den kommenden fünf Jahren könnte Ungarn auf 22 Milliarden Euro verzichten müssen. Die Kommission sieht Probleme bei der Einhaltung der EU-Grundrechtecharta.

Die EU-Kommission könnte wegen rechtsstaatlicher Bedenken Fördermittel für Ungarn aus dem Gemeinschaftshaushalt zurückhalten. Die Voraussetzung für die Auszahlung des Geldes seien momentan nicht erfüllt. Insgesamt geht es um 22 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren.

Erst vergangene Woche hatten die EU-Staaten 6,3 Milliarden Euro an Mitteln für das Land eingefroren, da die ungarische Regierung nicht ausreichend gegen Korruption vorgehe.

Jetzt geht es um Mittel aus dem sogenannten Kohäsionsfonds zur Förderung strukturschwacher Gebiete. Zur Auszahlung des Gelds muss sichergestellt sein, dass die geförderten Programme der EU-Grundrechtecharta entsprechen. Hier sieht die Behörde allerdings erhebliche Probleme in Ungarn, etwa durch "Risiken für die akademische Freiheit und das Recht auf Asyl". Auch gebe es nicht ausreichend Zugang von Kindern zu Informationen über nicht-heterosexuelle Lebensformen. Ungarn genüge hier den gemeinsam vereinbarten Ansprüchen nicht.

Derzeit könne deshalb nur Geld für technische Hilfe sowie für die Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen ausgezahlt werden. Alle Zahlungen, die darüber hinaus gehen, könnte die EU-Kommission zurückhalten.

Der EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit sicherte allerdings zu, man wolle weiterhin eng mit dem Land zusammenarbeiten. Die Kommission wolle sicherzustellen, "dass die Menschen in Ungarn in den Genuss dieser wichtigen Hilfe durch die EU kommen, bei gleichzeitiger Achtung der EU-Grundrechtecharta", so der luxemburgische Sozialdemokrat.