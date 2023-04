Nach Polen und der Slowakei hat auch Ungarn wegen des Vorwurfs der Marktverzerrung Getreideimporte aus der Ukraine vorübergehend verboten. Das Einfuhrverbot bezieht sich auf Getreide, Ölsaaten und andere Landwirtschaftsprodukte. Es soll vorerst bis zum 30. Juni in Kraft bleiben. Nach Darstellung des ungarischen Landwirtschaftsministeriums werden ukrainische Produkte aufgrund von Herstellungsverfahren, die in der EU nicht mehr zulässig sind, und auch aufgrund ihrer Zollfreiheit in der EU zu derart billigen Preisen angeboten, dass sie die Marktverhältnisse in mitteleuropäischen Ländern verzerren. Ein Sprecher der EU-Kommission kritisierte den Einfuhrstopp.