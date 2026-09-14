Als Viktor Orbán 2010 ungarischer Ministerpräsident wurde, begann er schnell, das Bildungssystem umzukrempeln. Erst waren die Schulen an der Reihe. Ein Gesetz übertrug die Kontrolle darüber auf den ungarischen Staat, die Kommunen hatten nichts mehr mitzureden. In den neuen Lehrplänen wurde die Erziehung zum Patriotismus großgeschrieben. Der widerständigen Lehrerschaft, die sich immer wieder zu Streiks und Protesten formierte, begegnete man mit Härte. 2023 verloren Lehrpersonen sogar den Beamtenstatus, wodurch unliebsame Pädagogen nach Gutdünken versetzt werden konnten.

Von 2011 an rückten die Hochschulen ins Visier der Politik. Eine der ersten gesetzlichen Maßnahmen: Die Regierung bestimmte die Kanzler, also die Leiter der Universitätsverwaltungen. Am Ende waren die meisten öffentlichen Unis in einer komplizierten Stiftungskonstruktion namens KEKVA organisiert. Diese machte es möglich, Geld in einem System zirkulieren zu lassen, dessen Spielregeln von Orbán-Getreuen bestimmt wurden.

Vor allem die Budapester CEU war ein Opfer der Orbán-Regierung

Was die AfD in Sachsen-Anhalt plant und was Orbáns Fidesz-Regierung in 16 Jahren umsetzte, ist nur bedingt miteinander vergleichbar. Orbán konnte, ausgestattet mit einer Zweidrittelmehrheit, in ein wesentlich zentralistischer ausgerichtetes Bildungssystem hineinregieren. Aber Orbáns Ungarn sei für Illiberale sehr wohl Laboratorium und Treffpunkt gewesen und habe gezeigt, dass die autoritäre Politik gerade beim Thema Wissenschaft über „eine große Bandbreite an Instrumenten“ verfüge, sagt die Historikerin Andrea Pető.

Pető ist Professorin an der Central European University (CEU) und beschäftigt sich seit Langem mit den Folgen eines autoritären Systems auf die Wissenschaft. Die Budapester CEU war selbst ein Opfer der Orbán-Regierung. Die private Universität war 1991 vom Milliardär und Philanthropen George Soros mit dem Ziel gegründet und finanziert worden, die Werte der liberalen Demokratie zu verbreiten. Die Orbán-Regierung schränkte sie 2017 durch ein maßgeschneidertes Hochschulgesetz dermaßen in ihrem Betrieb ein, dass sie nach Wien umziehen musste. Dort hat sie seither ihren Hauptsitz und wird diesen auch nach dem Regierungswechsel erst einmal beibehalten.

Die Geschichte der CEU ist nicht nur ein Beispiel dafür, wie zielgerichtet Orbáns Fidesz-Regierung gegen wissenschaftliche Institutionen vorging, die nicht in ihrem Sinne agierten. Sie verdeutlicht auch den Braindrain, der daraus folgte. Ein Beispiel: Im Studienjahr 2023/24 waren 17 500 ungarische Studierende an Unis im Ausland eingeschrieben, zumeist in Österreich, Deutschland und den Niederlanden – die höchste je gemessene Zahl.

Auch bei den Naturwissenschaften sind Langzeitschäden spürbar

Vom Systemumbau seien besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften betroffen gewesen, sagt Pető. In Fächer wie Gender Studies habe die Politik direkt eingegriffen, indem Programme abgeschafft wurden und die Forschung zunehmend einer politischen Agenda unterworfen war. Aber auch bei den Naturwissenschaften, die viel stärker in internationale Forschungsnetzwerke eingebunden und dadurch unabhängiger sind, seien Langzeitschäden spürbar. Wie ein akademischer Standort wahrgenommen wird, liege ja nicht nur an seinen Talenten, sondern auch daran, wie vertrauenswürdig Institutionen sind und wie es ganz generell um die Wissenschaftsfreiheit in einem Land bestellt ist. Und da sprächen die Zahlen für sich, sagt Pető. Während die CEU im internationalen Ranking „Times Higher Education“ auf Platz 251 stehe, finde man die besten ungarischen Universitäten erst auf den Plätzen 801 bis 1000.

Es sei ein großes Paradoxon der Orbán-Ära, dass Wissenschaft und Bildung sehr hoch geschrieben und üppig finanziert wurden, glaubt Pető. Dem Mathias-Corvinus-Collegium (MCC) etwa, das als Kaderschmiede der Fidesz-Partei galt und in engem Austausch mit der amerikanischen Maga-Bewegung stand, wurden sogar Anteile am staatlichen Erdölkonzern MOL und am Pharmakonzern Richter Gedeon in Milliardenhöhe übertragen. Aber dies habe eben nicht zu größerer Exzellenz oder internationaler Wettbewerbsfähigkeit geführt, im Gegenteil. Denn wenn Bildungsinstitutionen nach politischer Loyalität gefördert werden statt nach ihrer intellektuellen Leistung, dann führe das zu noch stärkerer Isolation und politischer Abhängigkeit.

Mit gewisser Sorge blickt die Historikerin Andrea Pető auf Deutschland

Die große Herausforderung für die neue Regierung sei daher nicht nur, das System Orbán abzuwickeln, sagt Pető. Hier hat die Regierung unter Péter Magyar bereits einiges getan. Die Stiftungskonstruktion wurde aufgelöst, das Vermögen der KEKVA verstaatlicht. Die 30 Institutionen aus der KEKVA müssen sich innerhalb eines Jahres neu ausrichten und dafür Sorge tragen, dass sie den EU-Richtlinien entsprechen. Vor allem aber müsse die Wissenschaftsfreiheit wiederhergestellt werden und eine Universitätslandschaft, die auf akademischen Verdiensten und intellektuellem Pluralismus beruhe. Die illiberalen Intellektuellen aus Orbáns Kosmos hätten sich ja nicht in Luft aufgelöst, sondern würden versuchen, in einem der weit gesponnenen internationalen Netzwerke der Rechten anzudocken.

Mit einer gewissen Sorge blickt Andrea Pető daher auf Deutschland. Dass höhere Bildung fast ausschließlich aus öffentlichen Mitteln finanziert werde, mache das deutsche System besonders verletzlich, sagt die Historikerin. Die AfD könnte ihre politische Macht nutzen, um Änderungen in den Strukturen, bei den Inhalten und beim Lehrpersonal durchzusetzen. Dies sei „ein kritischer Moment“, sagt Pető. „Man wird sehen, ob diejenigen, die in Deutschland gegen die Politik der AfD auftreten, aus den ungarischen Erfahrungen der vergangenen 16 Jahre gelernt haben: wie man in einem illiberalen System überlebt und dieses letztlich mit hohen persönlichen und sozialen Kosten bekämpft.“