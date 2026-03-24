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EUBrüssel wirft Ungarns Außenminister Vertrauensbruch vor

Lesezeit: 3 Min.

Péter Szijjártó (rechts), Außen- und Handelsminister von Ungarn, wird ein sehr enges Verhältnis zu Sergej Lawrow nachgesagt, dem Außenminister von Russland.
Péter Szijjártó (rechts), Außen- und Handelsminister von Ungarn, wird ein sehr enges Verhältnis zu Sergej Lawrow nachgesagt, dem Außenminister von Russland. Lajos Soos/dpa

Péter Szijjártó soll seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow über europäische Treffen Bericht erstattet haben. In der EU überrascht das niemanden so wirklich – trotzdem ist die Wut groß.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Manchmal stellen sich in Brüssel Fragen, die fast schon philosophischer Natur sind. Im Moment ist es diese: Ist ein Skandal, von dem alle seit Langem wussten, eigentlich noch ein Skandal, nur weil er jetzt enthüllt wird? Wenn die Reaktion also weniger ungläubiges Entsetzen oder laute Empörung ist als vielmehr stilles Schulterzucken?

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