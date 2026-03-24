Manchmal stellen sich in Brüssel Fragen, die fast schon philosophischer Natur sind. Im Moment ist es diese: Ist ein Skandal, von dem alle seit Langem wussten, eigentlich noch ein Skandal, nur weil er jetzt enthüllt wird? Wenn die Reaktion also weniger ungläubiges Entsetzen oder laute Empörung ist als vielmehr stilles Schulterzucken?