Das ungarische Parlament hat am Dienstag eine Reform des umstrittenen Kinderschutzgesetzes aus der Ära Viktor Orbáns beschlossen. Das sogenannte Anti-LGBTQ-Gesetz hatte explizit die „Darstellung“ und „Förderung“ von Homosexualität und Geschlechtervielfalt etwa in Filmen oder Büchern unter Strafe gestellt. Darüber hinaus diente es der Orbán-Regierung als Vorwand, Pride-Märsche zu verbieten. Die entsprechenden Stellen wurden aus dem neuen Gesetz gestrichen, wie örtliche Medien berichten.

Die englische Abkürzung LGBTQ steht vor allem für nicht-heterosexuelle Menschen, die sich etwa als lesbisch, schwul oder queer identifizieren. Varianten sind LGBTQI, LGBTIQ+ oder LGBTQIA+. Jeder Buchstabe steht für eine eigene sexuelle Orientierung oder Identität.

Der reformierte Gesetzestext setzt demnach auf Kinder- und Jugendschutz im Allgemeinen. Etwa sieht der im September eingebrachte Entwurf der Regierungspartei Tisza ein Verbot von Inhalten vor, die sexuelle Gewalt oder Ausbeutung darstellen. Kinder sollen in öffentlichen und virtuellen Räumen vor pornografischen, sexuelle Gewalt darstellenden und anderen ihre Entwicklung schädigenden Inhalten besser geschützt werden. Kritik an der Reform kam von der Opposition, die am Dienstag gegen den Entwurf stimmte.

Magyar zu Opposition: „Schande“

Ministerpräsident Péter Magyar sprach in dem Zusammenhang von einer „Schande“. Die Orbán-Partei Fidesz sowie die rechtsnationale Partei Mi Hazank hätten ein Gesetz abgelehnt, das Kinder vor „jeglicher Form von Gewalt“ schütze. Das Gesetz wurde dennoch mit 139 zu 51 Stimmen verabschiedet.

Die Regierung des im Frühjahr abgewählten Orbán hatte wiederholt den Kinderschutz in den Vordergrund gerückt, um gegen sexuelle Minderheiten vorzugehen. Das brachte Ungarn auch auf Konfrontationskurs mit der EU. Im April hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) die entsprechenden Regeln als diskriminierend und nicht im Einklang mit EU-Recht eingestuft.