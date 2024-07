Zum zweiten Mal seit Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn am 1. Juli hat Regierungschef Viktor Orbán einen Rüffel aus Brüssel erhalten. Jüngster Anlass war seine Teilnahme an einer Konferenz der Organisation der Turkstaaten, bei der erstmals auch der Präsident der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar, eingeladen war. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, Orbán vertrete in keiner Weise die EU nach außen. Diese Rolle falle Ratspräsident Charles Michel und dem Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, Borrell selbst, zu. Schon Freitag hatte Borrell Orbáns Besuch bei Präsident Wladimir Putin in Moskau gerügt. Gegen Putin liege ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Auch Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten sich distanziert.