Buschmann will Unfallflucht offenbar teilweise entkriminalisieren

Bundesjustizminister Marco Buschmann will Unfallflucht bei Fällen ohne Personenschaden von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabsetzen.

Wer in Deutschland an einem Autounfall beteiligt ist, darf sich nicht entfernen, sondern muss eine "angemessene Zeit" am Unfallort bleiben und sich als Beteiligter zu erkennen geben. Unfallflucht wird als Straftat gewertet, es drohen eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will das nun offenbar teilweise ändern und Unfallfallflucht in vielen Fällen entkriminalisieren. Wer keinen Personen-, sondern nur einen Sachschaden verursacht, soll bei einer Unfallflucht künftig keine Straftat mehr begehen, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf ein Eckpunktepapier des Justizministeriums.

Eine Ordnungswidrigkeit wiegt juristisch weniger schwer als eine Straftat. Sie wird nicht von der Staatsanwaltschaft verfolgt und wird nicht ins Strafregister eingetragen. Es droht keine Haft, sondern nur eine Geldbuße.

Durch die Herabstufung "würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegengewirkt", zitiert das RND aus dem Papier und fasst zusammen: "Wer künftig alkoholisiert einen Unfall mit Blechschaden verursacht, soll rechtlich nicht mehr gezwungen sein, am Unfallort zu bleiben und auch eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer zu riskieren."

Das Justizministerium erwägt dem Bericht zufolge zudem die Einrichtung einer Online-Meldestelle, wo Unfallbeteiligte Bilder von Ort und Schaden hochladen können. Auch eine "am geschädigten Fahrzeug zu fixierende Schadensmeldung" sei denkbar, "bei deren ordnungsgemäßer Vornahme keine tatbestandsmäßige Handlung vorläge".