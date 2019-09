Der Abschied von Teheran war pompös für Irans Präsident Hassan Rohani - der Empfang bei den UN in New York wird deutlich kühler ausfallen.

Irans Präsident Hassan Rohani hat am Montag vor seiner Reise zur Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York Signale der Entspannung ausgesandt. Regierungssprecher Ali Rabiei gab bekannt, dass Iran den festgehaltenen, unter britischer Flagge fahrenden Tanker Stena Impero freigeben werde. Das juristische Verfahren sei beendet. Damit seien die "Voraussetzungen erfüllt, um den Tanker freizugeben, er kann sich frei bewegen", zitierte ihn die amtliche Nachrichtenagentur Irna. Die Beschlagnahme des Tankers hatte eine Debatte über Militärmissionen zum Schutz von Handelsschiffen im Persischen Golf ausgelöst. Zugleich kündigte Rohani an, vor den UN eine "Hormus-Friedensinitiative" vorzustellen, die nicht nur die kollektive Sicherheit aller Golfanrainer umfassen solle, sondern auch enge wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Westliche Diplomaten werteten die Ankündigungen als taktische Züge, um der erwartbar scharfen Kritik an der Islamischen Republik nach den Angriffen auf die saudische Ölindustrie vorbeugend entgegenzutreten - aus US-Regierungskreisen verlautete, dass Präsident Donald Trump "Irans ausgreifende Gewalt" zum Thema machen wolle. Großbritanniens Premier Boris Johnson schloss sich der Haltung Saudi-Arabiens und der USA an, die Iran direkt der Attacke mit Drohnen und Marschflugkörpern beschuldigen - was Iran entschieden zurückweist. Iran stehe "mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit" hinter dem Angriff, sagte er, nicht jedoch, von wo dieser ausgeführt wurde.

Von einem möglichen Treffen zwischen Trump und Rohani ist kaum noch die Rede

Zugleich stellte Johnson Riad in Aussicht, wie die USA die Verteidigung des Königreichs zu stärken. Die USA haben angekündigt, zusätzlich Soldaten und Patriot-Luftabwehrraketen zu entsenden. London hat ein zweites Kriegsschiff in den Golf verlegt und beteiligt sich an der US-geführten "Operation Sentinel", die Schiffen in der Straße von Hormus Begleitschutz gewährt. Die von den USA und Saudi-Arabien geforderte geschlossene Front gegen Iran zeichnet sich in New York jedoch nicht ab.

Johnson wird dort auch Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel zum Dreier-Gipfel treffen. Die drei Staaten haben ihre Iran-Politik bisher eng abgestimmt und wollen das Atomabkommen aufrecht erhalten. Weder Macron noch Merkel haben bislang Iran die Schuld für den Angriff gegeben; Paris hat auf Einladung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Experten entsandt. Für die Vermittlungsbemühungen des Elysée bedeutet die Attacke dennoch einen schweren Rückschlag.

Von einem möglichen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Rohani, das nach dem G-7-Gipfel in Biarritz noch als denkbar galt, ist kaum noch die Rede - dies sei keine Priorität, sagte selbst Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian. Selbst die Idee, bei einem für Mittwochmorgen geplanten Treffen der Außenminister der verbliebenen Vertragsstaaten des Atomabkommens US-Außenminister Mike Pompeo dazu zu bitten, galt als unrealistisch. Die von den USA neu verhängten Sanktionen gegen Irans Zentralbank dürften Macrons Bemühungen erschweren, Iran eine Kreditlinie von 15 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen. Bereits zuvor hatte Trump sich geweigert, wie von Macron gewünscht zeitweise Ausnahmen von den Ölsanktionen zu erteilen. Iran beklagte, etliche hochrangige Regierungsmitarbeiter hätten keine Visa für die Reise nach New York erhalten. Angesichts dessen dämpfte Le Drian die Erwartungen. Die Frage dieser Woche sei, "ob und wie wir zur Deeskalation zurückkehren können".

Indes haben weder Iran noch Trump eine Begegnung kategorisch ausgeschlossen. Der US-Präsident sagte: "Nichts ist jemals vollständig vom Tisch, aber ich habe keine Absichten, mich mit Iran zu treffen." Das heiße aber zugleich nicht, dass es nicht dazu komme. Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif sagte dem Nachrichtensender CNN, ein Treffen sei möglich, wenn Trump Sanktionslockerungen anbiete. Das allerdings galt als ebenso unwahrscheinlich wie ein Eingehen der arabischen Golfstaaten auf Rohanis Hormus-Initiative.