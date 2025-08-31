Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten kritisieren die US-Visa-Sanktionen gegen Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). „Wir alle fordern nachdrücklich, diese Entscheidung zu überdenken“, sagte die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach einem Außenministertreffen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Das US-Außenministerium hatte die Visa-Sanktionen gegen Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und zahlreiche weitere Personen und die PLO zuvor bestätigt. Sie könnten zur Folge haben, dass die Betroffenen nicht zur nächsten UN-Vollversammlung im September nach New York können. Dort wollen mehrere Staaten, darunter Frankreich, einen palästinensischen Staat anerkennen.