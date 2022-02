In Anbetracht des russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze warten viele auf ein starkes Zeichen der Vereinten Nationen. Ob es Putin wirklich beeindrucken würde, ist dabei zweitrangig.

Von Christian Zaschke, New York

Jonathan Wachtel weiß allzu gut, dass die Vereinten Nationen bisweilen eine Organisation sind, in der viel geredet wird und in der wenig passiert. Er hat als Berater für zwei US-Botschafterinnen bei den UN gearbeitet, für Nikki Haley und für Kelly Craft. Manchmal, sagt er, kann man darüber verzweifeln, wie wenig effizient dieser Zusammenschluss der Länder der Welt ist. "Natürlich kann man die Frage nach der Relevanz der UN stellen", sagt er, "und ja, vieles von dem, was dort passiert, ist rein symbolischer Natur. Aber Symbole sind wichtig."