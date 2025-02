Die USA stellen sich bei den UN an Russlands Seite

In der UN-Generalversammlung stimmen die USA, Israel und Ungarn mit Russland und Nordkorea gegen eine Resolution zum Ukraine-Krieg. Im Sicherheitsrat setzen die USA ihre putinfreundliche Politik sogar durch.

Von Boris Herrmann, New York

Die Weltgemeinschaft hatte sich zusammengerauft. Sie sprach sich mit überwältigender Mehrheit für eine UN-Resolution aus, die Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilt. Lediglich fünf von 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen stimmten dagegen, Russland, Belarus, Nordkorea, Syrien und Eritrea. So war das damals Anfang März 2022, als sich Wladimir Putin mit seinem Ukraine-Überfall praktisch komplett isoliert zu haben schien in der Welt. Lange her.