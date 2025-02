Nach dem US-Ausgabenstopp für Entwicklungshilfe ist der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) um das Wohlergehen von Millionen Frauen und Kindern besorgt. In der Asien-Pazifik-Region seien Gesundheitsprogramme im Umfang von mehr als 70 Millionen US-Dollar suspendiert worden, die die US-Regierung unter Präsident Donald Trumps Vorgänger Joe Biden zur Verfügung gestellt hatte, berichtete der UNFPA-Direktor für die Region, Pio Smith. Wenn die Gelder nicht mehr kommen, dürften allein in Afghanistan in den nächsten vier Jahren zusätzlich 1200 Frauen bei Komplikationen in Schwangerschaft oder Geburt sterben, sagte Smith. Es werde zusätzlich gut 100 000 ungeplante Schwangerschaften geben.