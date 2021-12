Angesichts einer schweren Wirtschaftskrise und steigender Flüchtlingszahlen hat UN-Generalsekretär António Guterres die Lage im Libanon als "sehr dramatisch" bezeichnet. "Die Wahrheit ist, dass das libanesische Volk unglaublich leidet", sagte Guterres am Montag in der Hauptstadt Beirut. Die Führung des Libanon rief er zum Handeln auf. "Dies ist der Moment zur Einigkeit", mahnte er. Zugleich appellierte er an die internationale Gemeinschaft, dem Land zu helfen. Das Land leidet seit mehr als zwei Jahren unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Rund drei Viertel der Bevölkerung leben in Armut. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR versuchten in diesem Jahr etwa 1570 Menschen in die EU zu fliehen.