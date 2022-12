Der UN-Sicherheitsrat hat die Einschränkung von Frauenrechten durch die Taliban-Regierung in Afghanistan verurteilt. Das Gremium forderte in einer Erklärung am Dienstag die Führung in Afghanistan dazu auf, Frauen und Mädchen gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten. Außerdem warnte der Rat vor Konsequenzen für die Arbeit humanitärer Projekte, falls diese keine Frauen mehr beschäftigen dürften. Das Wirtschaftsministerium in Afghanistan hatte am Samstag alle Nichtregierungsorganisationen (NGOs) angewiesen, weibliche Beschäftigte bis auf Weiteres nicht mehr zur Arbeit gehen zu lassen. Begründet wurde dies damit, dass sich einige Frauen nicht an die von den Taliban vorgegebene Kleiderordnung gehalten hätten.