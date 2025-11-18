Wenn der Kanzler mit einem Witz beginnt, kann es so schlimm noch nicht sein. Zum sechsten Mal sei er auf dem SZ Wirtschaftsgipfel zu Gast, „nicht ahnend, dass ich bei der Süddeutschen Zeitung mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union“, sagte Friedrich Merz gestern zum Auftakt . Sollten Sie seinen Auftritt verpasst haben, können Sie ihn hier sehen.

Es ist aber doch schlimm. Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion rückt von ihrem Vorhaben nicht ab, dem Rentenpaket nicht zustimmen zu wollen, weil sie Mehrkosten von mindestens 118 Milliarden Euro in den Jahren 2031 bis 2040 für die Finanzierung der Rente befürchtet, bleibt das Gesetz wie es ist. Die Rentenversicherung geht von 111 Milliarden Euro aus.

Der Kanzler widerspricht: Er sagt, das jetzige Gesetzespaket regle nur die Zeit bis 2031. „Allerdings bleibt das Rentenniveau laut den Plänen auch danach dauerhaft höher“, schreibt mein Kollege Roland Preuß. Geht es nach dem Bundeskanzler soll nächsten Sommer eine große Sozialreform erarbeitet werden, die die Pläne des jetzigen Gesetzentwurfs ablöst. Bleibt die Frage, warum es überhaupt drinsteht.

Es gibt noch eine zweite schwierige Ebene für den Kanzler. Es sind nicht nur die Jungen, die mit ihm hadern. Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Union, Dennis Radtke, sagt meinem Kollegen Robert Roßmann, in der Bundesregierung gebe es keine strategische Kommunikation. „Aktuell wirkt jeder Hühnerhaufen im Vergleich wie ein strukturiertes Gebilde mit klarem Kompass“, sagt er.

Heute kommt Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas zum SZ-Gipfel, aus ihrem Haus stammt der umstrittene Gesetzentwurf. Ob der Auftritt mehr Klarheit bringt? Vielleicht hat sie einen Witz dabei.

UN-Sicherheitsrat stimmt für Trumps Friedensplan. Eine Internationale Stabilisierungstruppe und ein sogenannter Friedensrat sollen den brüchigen Waffenstillstand im Gazastreifen absichern. Eine Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten fordert einen souveränen Staat Palästina. Im Resolutionstext zum Friedensplan von US-Präsident Trump wird dieser immerhin angedeutet. Trotzdem gibt es weiterhin massive Bedenken, viele Details bleiben ungeklärt. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum das Rentenpaket vor allem die Jüngeren belastet. Jüngere Menschen werden wegen der Festschreibung des Rentenniveaus höhere Beitragssätze zahlen müssen. Die Haltelinie sorge für höhere Renten, sagen gewerkschaftsnahe Ökonomen. Wenn Menschen mit den Beträgen privat vorsorgen könnten, wäre das für sie besser, sagen andere Wirtschaftswissenschaftler. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland schafft WM-Qualifikation. Die deutsche Nationalmannschaft fliegt zur Fußball-WM 2026 nach Nordamerika. Die Zweifel? Mögliche Playoffs? Sind beim furiosen 6:0 gegen die Slowakei ganz schnell kein Thema mehr. Zum Artikel (SZ Plus)

