Die Deutschen stehen im globalen Vergleich nicht unbedingt im Ruf, ein Problem mit ihrer Pünktlichkeit zu haben. Aber in diesem Fall sind sie relativ spät gekommen. Ob es womöglich sogar einen Tick zu spät war, das wird sich am 3. Juni erweisen. An diesem Tag wählt die Generalversammlung der Vereinten Nationen den nächsten Schwung der nicht ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Deutschland will da unbedingt wieder hinein. Als aber die Bundesregierung damals noch zu Zeiten einer Koalition, die sich die Groko nannte, offiziell ihre Kandidatur erklärte, wirkte das ein bisschen wie die Behebung eines Versäumnisses.
Vereinte NationenAußenminister auf undankbarer Mission
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Anfang Juni wählt die Generalversammlung einen Teil der nicht ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Sollte Deutschland seinen Sitz verlieren, stünde Wadephul schwer beschädigt da.
Von Boris Herrmann, New York
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