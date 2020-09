Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert die sofortige Einstellung der seit drei Tagen tobenden Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan in der Region Berg-Karabach. "Die Mitglieder des Rates sprachen sich für die Forderung des Generalsekretärs aus, die Kämpfe sofort einzustellen, die Spannungen abzubauen und unverzüglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren", schrieb der 15-köpfige Rat in einer Erklärung am Dienstag. Die Vereinten Nationen seien besorgt "über Berichte über großangelegte militärische Aktionen entlang der Kontaktlinie in der Konfliktzone Bergkarabach" und "verurteilen nachdrücklich die Anwendung von Gewalt".

Zuvor hatten die Mitglieder des Gremiums das Thema hinter verschlossenen Türen besprochen. Die Initiative dafür war von Deutschland und Frankreich ausgegangen und wurde von Belgien, Großbritannien und Estland unterstützt.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte bereits mehrfach ein sofortiges Ende der Kämpfe in Berg-Karabach gefordert - auch per Video-Telefonschalte mit jeweils dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan. Guterres forderte die sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen und die Wiederentsendung von OSZE-Beobachtern in die Region.

Die schwersten Gefechte seit 2016

Berg-Karabach liegt in Aserbaidschan und hatte sich während eines Krieges in den 1990er Jahren von dem Land losgesagt, wird aber von keinem Staat als unabhängige Republik anerkannt. Zwar schlossen das mehrheitlich christliche Armenien und das mehrheitlich muslimische Aserbaidschan 1994 einen Waffenstillstand. Dennoch melden beide Seiten regelmäßig Angriffe in der Region und entlang der gemeinsamen Grenze.

Die jetzt wieder aufgeflammten Gefechte sind die schwersten seit 2016. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Region wurden seit Sonntag 84 eigene Soldaten getötet.

Armenien und Aserbaidschan hatten Friedensgespräche zuletzt abgelehnt. Sein Land wolle verhandeln, aber Armenien sperre sich, behauptete der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew dem russischen Staatsfernsehen. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan sagte, es verhandle sich sehr schlecht, während Militäraktionen im Gange seien. Armenien warf der Türkei den Abschuss eines seiner Flugzeuge vor, was Ankara und Aserbaidschan dementierten.