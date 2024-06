Von Peter Burghardt, Washington

Joe Biden machte gerade zwischen zwei Europareisen Station daheim in Amerika, als in New York der UN-Sicherheitsrat seinen Nahost-Plan absegnete. Am Montag folgte das Gremium mit 14:0 Stimmen einer Resolution, die im Wesentlichen auf die US-Regierung zurückgeht und einen Waffenstillstand in Gaza vorsieht. Nur Russland enthielt sich. Das Ergebnis wird Biden erfreuen, kurz nach seinem Besuch zum 80. Jubiläum des D-Day in der Normandie und kurz vor seinem Abflug am Mittwoch zum Gipfel G-7 in Brindisi.