Von Christian Zaschke, New York

Es war bezeichnend, dass die Person, die bei der UN-Vollversammlung in New York wohl am meisten zu sagen hatte, eine der wenigen war, die sich an die Zeitvorgabe hielt. 15 Minuten pro Redner sind vorgesehen, doch viele Staatsoberhäupter und Regierungschefs verstanden das eher als unverbindliche Richtlinie und redeten und redeten und redeten. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hingegen hielt eine kurze, eine präzise und in Teilen bewegende Rede.