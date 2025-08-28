Zum Hauptinhalt springen

Atom-VerhandlungenEuropäer leiten Reaktivierung von UN-Sanktionen gegen Iran ein

Irans Botschaft in Deutschland liegt im Berliner Stadtteil Dahlem. (Archiv)
Irans Botschaft in Deutschland liegt im Berliner Stadtteil Dahlem. (Archiv) (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Grund sind die festgefahrenen Verhandlungen über das Atomprogramm der Iraner. Nun könnten innerhalb von 30 Tagen alte Strafmaßnahmen der UN gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt werden.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben einen Prozess in Gang gesetzt, der innerhalb von 30 Tagen zur Wiedereinführung aller UN-Sanktionen gegen Iran führen soll. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte das entsprechende Schreiben einsehen, das an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übermittelt wurde.

Die drei europäischen Mächte werfen der Regierung in Teheran vor, gegen die Auflagen des internationalen Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu verstoßen. Dieses Abkommen sollte Iran am Bau einer Atomwaffe hindern. Teheran weist den Vorwurf zurück, an der nuklearen Bombe zu arbeiten. Diplomatische Verhandlungen zu dem Thema waren zuvor aus Sicht der Europäer gescheitert.

