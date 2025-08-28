Deutschland , Frankreich und Großbritannien haben einen Prozess in Gang gesetzt, der innerhalb von 30 Tagen zur Wiedereinführung aller UN-Sanktionen gegen Iran führen soll. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte das entsprechende Schreiben einsehen, das an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übermittelt wurde.

Die drei europäischen Mächte werfen der Regierung in Teheran vor, gegen die Auflagen des internationalen Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu verstoßen. Dieses Abkommen sollte Iran am Bau einer Atomwaffe hindern. Teheran weist den Vorwurf zurück, an der nuklearen Bombe zu arbeiten. Diplomatische Verhandlungen zu dem Thema waren zuvor aus Sicht der Europäer gescheitert.

