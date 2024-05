Die UN-Vertreter haben am Donnerstag mit Mehrheit für einen internationalen Gedenktag und die Verurteilung des Massakers von Srebrenica im Jahr 1995 gestimmt. Die entsprechende Resolution wurde mit 84 Stimmen bestätigt; 68 Länder enthielten sich ihrer Stimme. 19 Staaten votierten dagegen, darunter Serbien, Russland und China. Damit endet ein diplomatisches Tauziehen, das zuletzt die Länder und Ethnien des Westbalkans erneut spaltete. Den Resolutionsentwurf eingebracht hatten Deutschland und Ruanda. "Bei unserer Initiative geht es darum, das Andenken der Opfer zu ehren und die Überlebenden zu unterstützen, die weiterhin mit den Narben dieser verhängnisvollen Zeit leben müssen", sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse vor der UN-Vollversammlung in New York. Das Massaker von Srebrenica gilt als tragischer Höhepunkt des Bosnien-Krieges (1992-1995). Binnen weniger Tage hatte die Armee der Republika Srpska bei der Stadt Srebrenica mehr als 8000 muslimische Bosniaken ermordet. Heute ist Bosnien in zwei "Entitäten" gespalten: die serbische Teilrepublik und eine kroatisch-bosnische Föderation.