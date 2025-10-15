Fast 14 Millionen Menschen in mehreren armen Ländern sind dem UN-Welternährungsprogramm (WFP) zufolge wegen Mittelkürzungen bei Geberländern von schwerem Hunger bedroht. Betroffen seien Afghanistan, die Demokratische Republik Kongo, Haiti, Somalia, Südsudan und Sudan, teilte die Organisation der Vereinten Nationen (UN) am Mittwoch mit. Die USA, der größte Geber des WFP, haben unter Präsident Donald Trump ihre Auslandshilfe drastisch gekürzt. Auch andere große Nationen haben Kürzungen bei der Entwicklungs- und humanitären Hilfe vorgenommen oder angekündigt. „Die Finanzierung des WFP war noch nie so angespannt“, erklärte die Organisation. „Die Behörde rechnet für 2025 mit 40 Prozent weniger Mitteln, was zu einem geplanten Budget von 6,4 Milliarden Dollar führt – nach zehn Milliarden Dollar im Jahr 2024.“ In einem aktuellen Bericht warnte das WFP, dass Kürzungen der Nahrungsmittelhilfe 13,7 Millionen Menschen von der Krise in die Notlage treiben könnten.