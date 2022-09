Die im westafrikanischen Mali eingesetzten Blauhelmsoldaten der Bundeswehr nehmen ihre wegen Unstimmigkeiten mit der Militärregierung ausgesetzte Aufklärungsmission wieder auf. Der "operative Beitrag" für die UN-Mission Minusma werde am Dienstag fortgesetzt, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Schwielowsee bei Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. Nach Mali eingeflogene Gebirgsjäger beteiligen sich zudem an der Sicherung des Flughafens der Stadt Gao, wo das zentrale Feldlager der UN-Mission Minusma steht. Zuletzt hatte es verstärkt Spannungen zwischen den Machthabern und der UN-Mission - für die Deutschland Soldaten stellt - gegeben. Die malische Regierung, die militärisch mit Russland zusammenarbeitet, verweigerte der Bundeswehr wiederholt Überflugrechte für Militärmaschinen, sodass eine zivile Chartermaschine eingesetzt wurde. Am 12. August setzte Deutschland den Einsatz aus.