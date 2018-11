21. November 2018, 21:02 Uhr CDU-Regionalkonferenz Merz fordert offen Nachbesserungen am UN-Migrationspakt

Friedrich Merz hat Nachbesserungen beim UN-Migrationspakt gefordert.

Es müsse klargestellt werden, dass durch den Pakt keine neuen Asylgründe vor den Verwaltungsgerichten geschaffen würden, sagte er bei der CDU-Regionalkonferenz in Thüringen.

Merkel hatte zuvor im Bundestag vehement für das Papier geworben.

Von Cerstin Gammelin

Es sind mehr als zwei Stunden vergangen, als die Berliner Politik ganz tagesaktuell Einzug hält im beschaulichen Seebach im Thüringer Wald. Jens Spahn, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer sollen dem Publikum erklären, wie sie es mit dem UN-Migrationspakt halten, der auf internationaler Ebene Migration regeln soll. Am Vormittag hatte Angela Merkel vehement dafür geworben, den Pakt zu unterzeichnen. Die drei Kandidaten kämpfen darum, Merkel zu beerben. Zuerst als CDU-Vorsitzende am 8. Dezember auf dem CDU-Parteitag. Und dann auch als Kanzlerin, früher oder später. Es geht also jetzt um die Frage, ob sie sich von Merkel abgrenzen - oder ihr zustimmen.

Kramp-Karrenbauer stellt sich hinter Merkel. "Bei aller Abwägung bin ich der Meinung, dass dieser Pakt für uns mehr Vorteile als Nachteile bringt". Es lohne sich dafür zu streiten. Und selbstverständlich auch auf dem CDU-Parteitag darüber zu debattieren.

Spahn redet ganz allgemein davon, dass man internationale Leitlinien brauche. Aber man müsse jetzt darüber reden, "was passiert, wenn da immer mehr Länder nicht drin sind". Der Parteitag müsse debattieren, sonst würden andere debattieren. Dass er darüber abstimmen will auf dem CDU-Parteitag, sagt er nicht.

Merz: Keine neuen Asylgründe

Merz dagegen fordert offen Nachbesserungen. Der UN-Migrationspakt sei ein rechtlich nicht bindender Vertrag. Aber das deutsche Grundrecht auf Asyl, das einmalig sei, dürfe über diesen Pakt keinen zusätzlichen Asylgrund schaffen. "Wenn Deutschland diesem Pakt beitritt, muss in geeigneter Weise klargestellt werden, dass er die Asylgründe vor den Verwaltungsgerichten nicht erweitert". Dazu müsse die Bundesregierung entweder eine Protokollnotiz abgeben oder dies in einem Entschließungsantrag klarstellen. Damit grenzt sich Merz mehr als Spahn von Merkel ab.

Am Mittwoch hat die CDU-Kandidaten-Karawane die ehemalige innerdeutsche Grenze nach Osten überquert. Seebach ist ein Örtchen im Thüringer Wald. Es gibt 1914 Einwohner, ein paar mehr Männer als Frauen, eine Wetterstation und einen Jugendclub. Und was man noch so braucht, eine Versicherungsagentur, Deu's kleine Kneipe, eine Gärtnerei, eine KfZ-Werkstatt und noch ein paar kleine Betriebe. Auf der Homepage sind die bevorstehenden "Neuigkeiten" aufgelistet, das Adventsliedersingen am 9.12. und das Weihnachtsbasteln mit Heidi Trautwetter. Ein Vermerk auf die CDU-Politprominenz, die an Mittwochabend auftritt, findet sich nicht. Thüringen wird von den Linken regiert, Bodo Ramelow macht das anständig, die CDU versucht aufzuholen. Im nächsten Jahr wird wieder gewählt.