Naher Osten:Krisendiplomatie im Zeitraffer

Die Woche der UN -Generalversammlung im September in New York gilt als diplomatisches Speeddating. Staats- und Regierungschefs tummeln sich am East River, Außenminister und hochrangige Diplomaten. Seit am Dienstag die Aussprache eröffnet wurde, hat die Krise im Nahen Osten in vielen Reden eine Rolle gespielt.

Zugleich aber haben Emissäre wichtiger westlicher und arabischer Staaten in den vergangenen Tagen diskret an einer Initiative gearbeitet, um zunächst dem immer heftigeren Schlagabtausch zwischen der von Iran kontrollierten radikalislamischen Schiitenmiliz Hisbollah in Libanon und Israel Einhalt zu gebieten.

Ergebnis der diplomatischen Bemühungen: ein Aufruf zur Waffenruhe

Was normalerweise wochenlange Pendeldiplomatie voraussetzen würde, ließ sich in Konferenzräumen im UN-Hauptquartier, in Botschaften und New Yorker Hotelsuiten binnen weniger Tage auf die Beine stellen. US-Präsident Joe Biden beriet mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der hatte zuvor Irans neuen Präsidenten Massud Peseschkian getroffen. US-Außenminister Antony Blinken verhandelte mit den arabischen Partnern, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock telefonierte jede freie Minute, Kanzler Olaf Scholz rief von Berlin aus Libanons geschäftsführenden Premier Nadschib Mikati an – die Liste erhebt keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Ergebnis von 48 Stunden Krisendiplomatie im Zeitraffer: der Aufruf zu einer dreiwöchigen Waffenruhe entlang der Blue Line, der Demarkationslinie zwischen Israel und Libanon.

Israel hatte in den vergangenen Tagen massive Luftangriffe auf Raketenstellungen der Hisbollah im Süden Libanons ausgeführt und mit gezielten Bombardements in Beirut wichtige Militärkommandeure der Miliz getötet. Die Hisbollah wiederum feuert Raketen auf Israel, vor allem auf das evakuierte Grenzgebiet. Mit dem Abschuss einer Mittelstreckenrakete Richtung Tel Aviv demonstrierte sie allerdings, dass sie einen größeren Schlagabtausch nicht fürchtet.

Ein Einmarsch Israels in Südlibanon könnte zu einem umfassenden Krieg führen

Die Waffenruhe soll nun Raum schaffen für eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah in Libanon und, wenn das gelingt, auch den seit fast einem Jahr andauernden Gaza-Krieg beruhigen. So steht es in der gemeinsamen Stellungnahme, die die USA, Deutschland, die EU, Australien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar unterzeichnet haben.

Biden und Macron teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, es sei „Zeit für eine Einigung an der israelisch-libanesischen Grenze, die Sicherheit gewährleistet und es den Zivilisten ermöglicht, in ihre Häuser zurückzukehren“. Der wechselseitige Beschuss seit dem 7. Oktober und insbesondere in den vergangenen beiden Wochen berge die Gefahr eines noch größeren Konflikts und von Schäden für die Zivilbevölkerung.

Israels Generalstabschef Herzi Halevi hatte am Mittwoch angedeutet, dass die Regierung von Premier Benjamin Netanjahu einen Einmarsch israelischer Truppen in Südlibanon in Erwägung zieht. Sollte es dazu kommen, wäre ein umfassender Krieg im Nahen Osten kaum noch zu vermeiden. Dasselbe gilt, sollten die Hisbollah oder Iran eine massive Salve von Raketen über das Grenzgebiet in Israels Norden hinaus in den Ballungsraum von Tel Aviv feuern.

Israels Premier will am Freitagmorgen in der UN-Generalversammlung reden

Die neue Dynamik in New York speist sich daraus, dass Amerikaner, Franzosen, aber auch die Bundesregierung einen breiten Konsens herstellen konnten für einen Vorschlag zu einer Waffenruhe. Daraus ergibt sich politischer Druck auf Israel, die Hisbollah, Iran. Zugleich scheinen die Kriegsparteien selbst kein Interesse an einem umfassenden Krieg zu haben, in den wohl auch Syrien, der Irak und Jemen hineingezogen würden.

Eine offizielle Reaktion lag am Morgen danach weder aus Israel noch von der Hisbollah vor. In Diplomatenkreisen hieß es, es gebe Anzeichen dafür, dass Israel und die Hisbollah sich Gespräche vorstellen können, die zu einer Feuerpause führen. Israels Premier Netanjahu trifft am Donnerstag in New York ein und will am Freitagmorgen in der UN-Generalversammlung reden.

Zuerst eine Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah, dann im Gazastreifen?

Die USA, Katar und Ägypten versuchen seit Monaten bislang vergebens, eine Waffenruhe für den Gazastreifen zu vermitteln. Netanjahu hat dem Vorschlag nicht zugestimmt, weil er einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Philadelphi-Korridor ablehnt, dem Grenzgebiet des Gazastreifen zu Ägypten. Und die Hamas ist nicht bereit, die 101 Geiseln freizugeben, die sie am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt hat und noch immer in ihrer Gewalt hält; wobei nur noch 40 bis 50 von ihnen am Leben sind. Die Hisbollah wiederum will den Beschuss Israels nur einstellen, wenn es eine Waffenruhe im Gazastreifen gibt.

Jetzt ist der diplomatische Ansatz umgekehrt: Eine Waffenruhe zwischen Israel und Libanon soll auch Verhandlungen über einen Geiseldeal im Gazastreifen und eine Waffenruhe dort erleichtern. Auch versuchen die westlichen Staaten, für die Menschen im Gazastreifen deutliche Erleichterungen zu ermöglichen, etwa indem die UN endlich wieder genügend Hilfsgüter liefern können.

Die Erfolgsaussichten sind offen. US-Präsident Biden sagte im US-Sender ABC, ein umfassender Krieg sei weiter möglich, aber „ich denke, es besteht auch die Chance – wir sind immer noch im Spiel, um eine Einigung zu erzielen, die die gesamte Region grundlegend verändern kann“. Also eine umfassende Friedenslösung, die neben dem Gazastreifen auch das Westjordanland einbeziehen müsste.