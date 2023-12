153 Staaten stimmten in New York bei einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung für eine Resolution, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordert.

Von Christian Zaschke, New York

Die Vereinten Nationen haben ein deutliches Zeichen an Israel gesandt. 153 Staaten stimmten am späteren Dienstag in New York bei einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung für eine Resolution, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordert. Zehn Länder stimmten dagegen, 23 enthielten sich, darunter Deutschland. Die Resolution ist rechtlich nicht bindend. Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan kündigte in einer emotionalen Rede vor dem Gremium an, dass sein Land die Resolution nicht beachten werde, da ein Waffenstillstand nichts anderes als den Fortbestand der Terrororganisation Hamas bedeute.