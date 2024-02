Israel hat die geplante Prüfung der schweren Vorwürfe gegen das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) als "positiven, wenn auch lange überfälligen Schritt" begrüßt. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte am Freitag, Teil der Prüfungsgruppe müssten auch Forschungsinstitute mit relevanter Erfahrung sein, einschließlich von Terrorismusbekämpfung, Sicherheit und Überprüfungsverfahren. Die UN hatten am Montag mitgeteilt, die ehemalige französische Außenministerin Catherine Colonna solle eine Gruppe von Experten zur Prüfung der schweren Vorwürfe gegen UNRWA leiten. Einigen Mitarbeitern des Hilfswerks wird vorgeworfen, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen zu sein.