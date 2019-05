28. Mai 2019, 17:48 Uhr SZ-Interview mit dem UN-Generalsekretär "Ich bin wild entschlossen"

"Wir müssen die Ängste und Sorgen all jener ansprechen, die vom falschen Modell der Globalisierung zurückgelassen wurden" sagt António Guterres im SZ-Interview.

Im Kampf gegen den Klimawandel sieht António Guterres die Vereinten Nationen in der Führungsrolle. Sie seien die beste Plattform zur Konfliktlösung und für den Menschen­rechts­schutz.



Interview von Stefan Kornelius und Christian Zaschke

SZ: Herr Generalsekretär, am Donnerstag erhalten Sie den Karlspreis und werden als "Vorkämpfer für ein europäisches Gesellschaftsmodell" geehrt. Ihre Zeit als europäischer Politiker liegt einige Jahre zurück. Was ist von Ihrem Modell geblieben?

António Guterres: Als Premierminister von Portugal habe ich in der Tat die Lissabon-Agenda angesteuert mit drei Zielen: Wir wollten Europa in einen Raum verwandeln, der an Innovations- und Wettbewerbskraft nicht zu übertreffen sein sollte. Gleichzeitig sollten das europäische soziale Modell und das Solidaritätsprinzip innerhalb der Gesellschaft erhalten ...