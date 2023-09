UN-Generalversammlung in New York

In New York feiert die deutsche Delegation die 50-jährige Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Der Kanzler widmet seine Rede bei der Generaldebatte vor allem einem Thema.

Von Daniel Brössler, New York

Der Bundeskanzler hat Verstärkung mitgebracht. An der Seite von Olaf Scholz sitzen während der Eröffnung der diesjährigen Generaldebatte der Vereinten Nationen Annalena Baerbock und Steffi Lemke, die Ministerinnen für Auswärtiges und Umwelt. Am Abend zuvor hatten gleich vier Mitglieder der Bundesregierung - auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze - im UN-Hauptquartier zu einer Party bei Würstchen und Sauerkraut geladen aus Anlass der 50-jährigen deutschen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Dieses Jahr feiert sich Deutschland in New York und verbindet das mit einer ganzen Reihe von Vorsätzen und Wünschen.