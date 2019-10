Im Gespräch bleiben: Die Präsidenten Macron und Rohani bei ihrem Treffen in einem New Yorker Hotel während der UN-Generalversammlung Ende September.

Die Telefonleitung war heimlich gelegt worden. Präsident Donald Trump wartete am Apparat an einem Ende der Verbindung. Irans Staatschef Hassan Rohani hätte nur aus seiner New Yorker Hotelsuite kommen und in einen abgeschirmten Raum treten müssen, um die Stimme seines US-Kollegen zu hören und mit diesem zu sprechen. So hatte es sich jedenfalls Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgedacht.

Macron überrumpelte die iranische Delegation, die vergangenen Dienstag unangemeldet zur UN-Generalversammlung angereist war, mit seiner Idee. Die ganze Sache klang, als stamme sie aus einem Hollywoodfilm. Macron hatte ja schon monatelang vorgearbeitet, um zwischen den USA und Iran zu vermitteln und einen Krieg im Mittleren Osten zu verhindern.

Begleitet von einem kleinen Beraterteam wartete Macron in dieser Nacht vor der Suite der Iraner, um zu sondieren, ob Rohani vielleicht herauskommen wollte, um mit Trump über die geheime Leitung zu sprechen. Die Kommunikation übernahmen Berater des iranischen Präsidenten. So jedenfalls berichtet es die Zeitschrift New Yorker und beruft sich dabei auf drei Leute, die in die Mission eingeweiht waren. Doch Rohani kam nicht. Er weigerte sich, seine Suite zu verlassen. Macron stand mit leeren Händen da, und Trump wartete vergeblich am anderen Ende der Telefonleitung.

Die New York Times, die ebenfalls über die Aktion berichteten, vermuten, Rohani habe gefürchtet, er könnte in eine Falle tappen, die Trump nachher zu seinen Gunsten öffentlich ausschlachten würde. Auch sorgte ihn möglicherweise die Reaktion von Hardlinern zuhause, sollte er auf diese informelle Weise mit Trump sprechen. Von einigen Iranern wurde dieser Versuch der Gesprächsanbahnung laut New York Times jedoch als Beweis für Trumps Eifer gesehen, einen ähnlich theatralischen Moment zu schaffen, wie im Juni 2018, als er mit Nordkoreas Anführer Kim Jong-un in Singapur zusammentraf.